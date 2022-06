Utrechts oudste muziek in een nieuw jasje: koor zingt eeuwenoud stuk voor Sint-Maarten in Domkerk

Grondige studie heeft de afgelopen jaren tot nieuwe inzichten geleid, die de uitvoering van Gregoriaanse muziek wel eens ingrijpend zouden kunnen veranderen. Musicoloog Leo Lousberg heeft zich in zijn promotie-onderzoek gericht op zogenoemde signaaltonen in deze middeleeuwse muziek. Hij heeft een revolutionaire theorie ontwikkeld over de functie van die bijzondere tonen. Het gaat onder andere om kwarttonen, die in de westerse muziek verloren zijn gegaan, maar die vandaag de dag nog wel te horen zijn in muziek uit het Midden-Oosten.