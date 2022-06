'Weinig mannen melden zich na het meemaken van seksueel geweld'

Nog een aspect waardoor mannelijke slachtoffers minder snel hulp zoeken is de verwarring die zij ervaren. Teeuwen: "Wanneer mannen seksueel geweld ervaren kunnen ze daar een erectie bij krijgen. Dat heeft niets te maken met toestemming of seksuele opwinding, maar meer met spanning in het lichaam. En het lichaam maakt geen onderscheid tussen fijne en niet fijne spanning." Die reactie kan volgens het CSG "grote vragen oproepen" en als de pleger ook een man is, dan is er vaak ook nog verwarring over de eigen seksuele identiteit. Ruim de helft van de mannen twijfelt daar volgens het centrum over na zo’n ervaring en vraagt zich af: ben ik nu homoseksueel?