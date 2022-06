'Vergeten' groep basis- en kaderleerlingen hoort examenuitslag: 'Het vmbo verdient een beter imago'

Het vmbo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt vier jaar en bereidt leerlingen in principe voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Er zijn vier leerwegen: basis, kader, gemengd en theoretisch. Vanaf het derde jaar volgen leerlingen een gekozen profiel met verplichte vakken en keuzevakken. De leerwegen verschillen qua niveau van de lesstof en de verhouding tussen praktijk- en theorievakken.

Leerlingen met kader- en basisniveau doen digitaal examen in algemene vakken zoals Engels, aardrijkskunde en wiskunde. Ze begonnen al in april en hebben daarnaast praktijkvakken afgesloten met een schoolexamen. Vanwege corona was er een extra tijdvak en het maken van de normeringen kostte meer tijd. Vanmiddag was de uitslag van de eerste lichting die digitaal examen deed. Op 1 juli is de uitslag van tijdvak 2 en de uitslag van de herkansingen is een week later.