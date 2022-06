Zaterdag kans op eerste tropische dag met ruim 30 graden

De Bilt - De eerste officiële tropische dag van het jaar lijkt in aantocht. Om daarvan te mogen spreken dient het kwik in De Bilt te stijgen tot 30 graden en zaterdag is de kans daarop volgens Weeronline 50 procent. Of dit ook gebeurt hangt vooral af van hoe zonnig de dag verloopt en hoe snel eventuele onweersbuien zich aandienen.