OM: garagehouder in Soest bouwde verborgen ruimtes in auto's, drugscriminelen kwamen van heinde en verre

De zaak kwam in de zomer van 2018 aan het rollen door informatie van de geheime dienst van de politie. In Frankrijk was een bestuurder aangehouden die 100.000 euro had verstopt in een geheim compartiment in zijn auto. Die auto bleek een aantal maanden eerder door het bedrijf in Soest naar Frankrijk te zijn geëxporteerd. Garage Blink werd vervolgens maandenlang door de politie geobserveerd. Er werden verborgen camera's geplaatst en telefoons afgeluisterd.