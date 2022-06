Personeelstekort dwingt Amersfoortse kinderopvangorganisatie tot aanpassen van contracten 200 ouders

Het opzeggen van het contract betekent dat de getroffen ouders flink moeten gaan schuiven in de agenda. Ypma: "Er wordt met ouders in gesprek gegaan omdat er bijvoorbeeld locaties worden samengevoegd. Dus dan kunnen ze niet meer naar de locatie waar ze naartoe gingen, of ze kunnen niet meer terecht op de dag wat hun voorkeur is, maar misschien wel nog op woensdag of vrijdag of andere dagen en ja, dat is gewoon heel vervelend."