Bewoners 7 woningen explosieflat Bilthoven zien spullen waarschijnlijk nooit meer terug, gebouw te instabiel

Een van de bewoners is Corné van Amerongen. Het nieuws moet nog tot hem doordringen. “Eerst was er nog hoop dat we onze spullen terug zouden krijgen. Er was zelfs al een datum ingepland dat alles uit de woningen gehaald zou worden. Die duidelijkheid gaf me rust. Nu vind ik het lastig om te bevatten dat ik de spullen nooit meer terug ga zien. Het voelt niet realistisch, alsof je in een droom leeft.”