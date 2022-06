1 jaar na de valwind: weer biggetjes bij Landgoed Zuylestein na het valwinddrama

In deze serie volgen we een aantal mensen uit de omgeving van Leersum die we in de dagen na de storm spraken tijdens onze reportages. Nu gaan we terug om te kijken hoe het ze vergaat en welke rol de valwind nog speelt in hun leven of werk. In deze aflevering: eigenaresse Jemima de Brauwere van Landgoed Zuylestein en Josse Haarhuis, eigenaar van Buitengewone Varkens.