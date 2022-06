Zes jaar cel voor man uit De Meern die kennis in de hals schoot in woonwijk in Leidsche Rijn

Utrecht - De 34-jarige Appie B. uit De Meern is tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het van dichtbij neerschieten van een kennis uit Den Haag, vorig jaar in Leidsche Rijn. Volgens de rechtbank in Utrecht is bewezen dat B. schuldig is aan poging tot doodslag. Hij heeft tijdens een ruzie een vuurwapen getrokken en de kennis van dichtbij neergeschoten, waarbij de kogel door de hals van het slachtoffer is gegaan. Het was een wonder dat het slachtoffer het overleefde. Appie B. moet de man een schadevergoeding betalen.