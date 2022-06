Leo prikt twee keer per dag Mijdrecht schoon: 'Ik kan het niet laten'

Door een reumatische ziekte zit Leo nu acht jaar in een rolstoel. Dat heeft hem nooit tegengehouden om afval te rapen. Het begon toen hij een paar jaar geleden meedeed aan een landelijke opruimdag tijdens Nederland Schoon. Daarna besloot hij in zijn eentje verder te gaan. “Het houdt me gezond, dit is goed voor m’n lijf en leden”, vertelt hij.