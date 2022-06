Grommende hond Abel redt opticien van agressieve overvallers: 'Hij is de held van de dag'

Bouman was na de overval geschrokken, maar hield zijn winkel de rest van de dag open. "Het liefst ga ik weer gewoon aan het werk." Over de toekomst van zijn brillenzaak gaan hij en zijn vrouw nog nadenken. "Mijn vrouw heeft het wel eens over pensioen gehad en dan zei ik dat ik zoveel plezier heb in mijn werk dat ik er niet over na wilde denken want ik hou echt van deze winkel. Misschien dat het nu iets minder erg wordt om afscheid te nemen. Maar ja, het gebeurt helaas."