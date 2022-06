Eerste vaatje Hollandse Nieuwe komt aan in Bunschoten-Spakenburg: 'Alles valt op z'n plek'

Bunschoten-Spakenburg - Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe is vanmiddag per botter aangekomen in de haven van Bunschoten-Spakenburg. De jaarlijkse veiling om het eerste vaatje werd gisteren gewonnen door de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV), waar de Spakenburgse Vishandel Vereniging (SVV) onderdeel van is. "Dit is typisch zo'n voorbeeld, na corona ook, dat alles op z'n plek valt. Dat geeft een onbeschrijflijk gevoel", vertelt SVV-voorzitter Ruud van Diermen trots.