Fietsburgemeester krijgt zijn zin: eerste duofiets over twee weken te huur in Utrecht

Utrecht - In de stad Utrecht is over twee weken de eerste duofiets te huur. Zo'n fiets, waarop twee mensen tegelijk kunnen zitten, is ideaal voor bijvoorbeeld iemand met een handicap. Die kan dan samen met een buddy een rondje toeren. Het plan voor de deel-duofiets werd bedacht door fietsburgemeester Jelle Bakker en kwam mede aan het rollen door een interview dat hij had met RTV Utrecht.