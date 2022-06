Utrecht - Het wordt vrijdag en zaterdag zo'n 30 graden in de provincie Utrecht, maar de tropische warmte is van korte duur. In de loop van het weekend volgen buien en moeten we ons opmaken voor een koele periode. Tijdens de warme dagen wordt het belangrijk om goed te smeren, zei weervrouw Margot Ribberink vanmorgen op Radio M Utrecht. "Het wordt zonkracht 8 en dat is heel hoog voor Nederland. Het betekent dat je binnen tien minuten kan verbranden."