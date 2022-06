Bakstenen gemaakt van Domtoren: Utrechtse nieuwbouwwijk Merwede krijgt er 250.000

Utrecht - In de nieuwe Utrechtse wijk Merwede zullen 250.000 Domstenen worden gebruikt. In totaal maken de bedrijven Brokkenmakers en New Horizon een miljoen circulaire bakstenen uit puin en gruis van de Domtoren, die op dit moment wordt gerestaureerd. Het idee is om hiermee sloopafval en verspilling van bruikbare bouwmaterialen tegen te gaan. Ook in andere bouwprojecten zullen Domstenen worden gebruikt.