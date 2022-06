Dutchbat-veteranen krijgen zaterdag eerherstel

Het kabinet had al eerder toegezegd met eerherstel te komen, na een advies van een commissie onder leiding van Hans Borstlap. Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om de ceremonie eerder te laten plaatsvinden. Veteraan Liesbeth Beukeboom uit Vreeland, destijds 19, is blij dat het nu eindelijk zover is omdat het uitspreken van erkenning erg belangrijk is voor haar en de andere veteranen die er geweest zijn.