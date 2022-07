Snoepkoningin Mary stopt na ruim 40 jaar met drop scheppen: 'Ga de klanten missen, tranen in m'n ogen'

Expeditie Nederland

RTV Utrecht maakt samen met de andere twaalf regionale omroepen en het Caribisch Netwerk het programma Expeditie Nederland dat wordt uitgezonden door Omroep Max. In Expeditie Nederland duiken regionale verslaggevers in uiteenlopende thema’s, van zwerfdieren tot de grote voorjaarsschoonmaak en fietsfanaten tot paastradities. Per aflevering nemen we een kijkje in vier provincies. De reportage over snoepwinkel van Mary is is onderdeel van de uitzending van 6 juli die om 18.30 uur wordt uitgezonden op NPO 2.