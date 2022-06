Hoe een valwind 1 jaar geleden een ravage veroorzaakte in Leersum

Meteen na de ramp werd er druk gespeculeerd over wat er was voorgevallen. Was het een windhoos? Of toch een tornado? Duidelijk was dat de schade in het dorp enorm was. Wegen en fietspaden waren onbegaanbaar en zeker zes huizen voorlopig onbewoonbaar. Van de negen gewonden moesten er twee naar een ziekenhuis, maar zij konden een dag later weer naar huis. Wonder boven wonder bleek er niemand zwaargewond.