Van kaasboer tot drugsboer: Montfoorter (34) hoort snikkend 4 jaar cel tegen zich eisen

Bij de inval in oktober 2020 vond de politie een enorm geldbedrag bij de verdachte thuis. Door het hele huis lagen stapeltjes bankbiljetten: 990 euro in een nachtkastje, 1000 euro in een sporttas, 1000 euro in een broekzak en 3000 euro in een dressoir. In een poef was een bedrag van in totaal 223.000 euro verstopt, in briefjes van 100, 200 en 500 euro.