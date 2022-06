Gezinnen helpen elkaar met opvoeden in Doorn: ‘Het perfecte plaatje wat we elkaar soms voorhouden is waanzin’

Doorn - Sara (7) uit Doorn komt om de week een middag meedraaien in het gezin van Lonneke (40). Want in haar eigen gezin is er niet altijd de rust en regelmaat die ze nodig heeft. De gezinnen vonden elkaar via een initiatief van Stichting Buurtgezinnen dat inmiddels in tien gemeenten in de provincie Utrecht actief is. Staatssecretaris Maarten van Ooijen was deze week in Zeist om meer te weten te komen over dit soort initiatieven. “Eigenlijk is dit de ouderwetse burenhulp, maar dan in een modern jasje.”