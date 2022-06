1 jaar na de valwind kijkt burgemeester Naafs terug op een roerige tijd: ‘Een wonder dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen’

De gemeente is nog druk bezig met het maken van een herstelplan. Er zijn al meerdere informatieavonden geweest met inwoners, zodat zij ook mee kunnen denken over het plan. “In september neemt het college een besluit over het plan en in oktober zal de gemeenteraad dat doen. We vinden het vooral belangrijk dat het groen weer snel terugkomt in het dorp. In het komende plantseizoen hopen we 650 nieuwe bomen te gaan planten op de gemeentegronden. Als dat lukt, hebben we al een hele grote klus geklaard”, zegt Naafs.