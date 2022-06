Liefde in de lucht in Vijfheerenlanden: tientallen echtparen halen liefdesfeestje in

Langzaamaan druppelen de 67 koppels Huis Het Bosch in Lexmond binnen. Enkele jubilarissen wijzen lachend naar de uitgang. "Zie je al die rollators staan? Dan weet je wel met wat voor gezelschap je te maken hebt, hè." En dat is niet gek ook: alle Vijfheerenlanders in de zaal vandaag zijn 60, 65 of zelfs 70 jaar met elkaar getrouwd. Zoals de traditie betaamt, komt burgemeester Sjors Fröhlich dan bij hen persoonlijk op bezoek. Alleen was dat de afgelopen jaren door corona nogal anders. Dus besloot hij alle gemiste liefdesfeestjes met een gezamenlijke lunch in te halen.