Hoogste onderscheiding voor twee UU-wetenschappers

Professor van der Lippe vertelde vanmorgen op Radio M Utrecht dat ze verrast en vereerd was toen ze per telefoon hoorde dat ze de prijs in oktober in ontvangst mag nemen. "Ze zeggen dat ik een uitstekende wetenschapper ben, maar ik richt me ook op de maatschappelijke impact van mijn onderzoek", aldus Van der Lippe. "Wat doet het met mensen, met de overheid, met het bedrijfsleven? Dat vind ik erg belangrijk en daarom vind ik het een prachtige prijs om te krijgen."