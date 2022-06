In Utrecht Overvecht is de voedselbank het drukst, toch moet de winkel mogelijk dicht

Tussen het uitgiftepunt in Overvecht-Noord en deze winkel zit een wereld van verschil en als iemand dat kan weten is het Fatah, hij is vrijwilliger bij de winkel en deelnemer bij het afgiftepunt. In de winkel is een puntensysteem en kunnen deelnemers zelf producten uitzoeken voor een aantal punten, verse groenten en fruit zijn altijd inbegrepen. Door een gebrek aan tijd en ruimte is bij het afgiftepunt alleen de mogelijkheid om een voedselpakket op te halen dat van te voren is klaar gezet.