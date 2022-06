Illegale pillen, harddrugs en wapens ontdekt in Soester fietsenwinkel, rechtbank legt celstraffen op

"De rechtbank komt tot dit oordeel gelet op het feit dat de geneesmiddelen door de hele winkel van verdachte op verschillende plekken in verschillende ruimtes zijn aangetroffen, zoals in lades, in afgesloten kasten op het kantoor, in dozen en in keukenkastjes", aldus de rechters in het vonnis. "Verder valt op dat deze geneesmiddelen in een grote hoeveelheid aanwezig waren en niet op de gebruikelijke manier zijn verpakt, zijnde in een doosje met een sticker met daarop de persoonsgegevens van degene voor wie de geneesmiddelen zijn uitgeschreven. In plaats daarvan zijn de geneesmiddelen ofwel in een doosje zonder sticker aangetroffen ofwel als losse strips."