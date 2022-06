Utrechtse horeca mag mbo-studenten weigeren, wethouder: 'Ik vind daar wel wat van'

Hester Assen van de PvdA wees de wethouder er op dat Utrechtse horeca niet mag discrimineren. “Op grond van wet- en regelgeving mag er geen discriminatoir deurbeleid gevoerd worden door horecaondernemers”, zei Assen in de raad. “In het Utrecht Convenant Veilig Uitgaan wordt gesteld dat weigering alleen is toegestaan als er sprake is van overlastgevend gedrag of het zich niet houden aan huis- en gedragsregels.” Toch kon de wethouder haar niet tegemoetkomen, weigeren op grond van opleidingsniveau is dus wel toegestaan en wordt niet gezien als discriminatie.