Utrecht weet niet hoe groot de problemen in de kinderopvang zijn

Maar dat gaat de raad niet snel genoeg. VVD-raadslid Mariam Al-Shariff: “Het lijkt nu net of het iets nieuws is. Terwijl de VVD in januari 2019 al bijna dezelfde vragen hierover gesteld heeft”, zei ze. Ze gaf aan dat veel raadsleden dit een serieus probleem vinden en dat die een actievere benadering van de wethouder vereist. PvdA-raadslid Hester Assen vroeg de wethouder om beter te gaan lobbyen in Den Haag. Daar was de wethouder het mee eens. “Ik pak die handschoen graag op, om ook in Den Haag die gesprekken te gaan voeren.”