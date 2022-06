Luisterlijn steeds populairder, Amersfoort zoekt vrijwilligers

Dat het aantal gesprekken bij de Luisterlijn zo hoog blijft, komt volgens de organisatie vooral door zwaardere en langere gesprekken over verdriet, eenzaamheid of andere zorgen. Mensen kunnen niet alleen door te bellen, maar ook via de chat en de mail 24 uur per dag, hun verhaal kwijt. De Luisterlijn zoekt dan ook dringend nieuwe vrijwilligers om te voorzien in een grote maatschappelijke vraag.