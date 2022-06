Bouwers moeten geluidsmeters plaatsen bij woonzorgcentrum Zuylenstede vanwege overlast

Tijdens de mondelinge beantwoording van de vragen legde hij nadruk op het woord ‘als’, waarmee hij aangaf niet overtuigd te zijn van een overtreding van de regels. “Wat we gaan doen is de bouwende partijen verzoeken om een geluidsmeter te plaatsen. Dan kunnen we zien hoe het er aan toegaat. En we kunnen op basis van die metingen beoordelen of er sprake is van een langdurige overschrijding.” Want, zo betoogde de wethouder, kortdurende piekoverschrijdingen van de normen zijn toegestaan.