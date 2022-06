Utrecht kan subsidie voor controversiële paardenrace op de Maliebaan niet weigeren

Maar Voortman zag wel een achterdeurtje in de regelgeving om hetzelfde doel te bereiken. “We kunnen in nadere regels aangeven dat evenementen met dieren niet voor subsidie in aanmerking mogen komen. Daarvoor moeten we dan per subsidieregeling besluiten of alle activiteiten met dieren worden uitgesloten of niet.” Ze benadrukt dat daarmee deze evenementen niet verboden worden, maar dat de gemeente ze niet meer stimuleert met subsidie.