Geen energietoeslag voor Utrechtse studenten

Wethouder Linda Voortman (GroenLinks) geeft aan dat het uitsluiten van studenten van een dergelijke regeling een landelijk vraagstuk is. De regeling voor de energietoeslag voert de gemeente uit volgens de landelijke richtlijnen. En ook al zou zij studenten willen compenseren dan is dat niet mogelijk, stelt de wethouder. “Ik wou dat het zo simpel was, maar het is best complex.” Voor zo’n regeling komen 33.000 studenten in aanmerking. Daarmee zou een bedrag gemoeid zijn van 26 miljoen euro, en dat geld zou de gemeente dan zelf moeten ophoesten.