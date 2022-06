Door het nieuwbouwdorp Hoef en Haag is Vijfheerenlanden een van de snelstgroeiende gemeenten

"Het is prachtig wonen tussen Vianen en Hagestein, in de groene omgeving aan de Lek. Zeker in de fraai vormgegeven nieuwbouwwijk Hoef en Haag", schrijft de advertentie. In het nieuwbouwdorp is in 2016 begonnen met bouwen, in totaal moeten er 1800 woningen komen. "Loop een rondje en zie hoe mooi Hoef en Haag nu al is. Dorps, sfeervol en helemaal nieuw. Dat is Hoef en Haag."