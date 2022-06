Internationale studenten zoeken onder grote druk huisvesting na advies UU om niet te komen

Uit de appjes die dag en nacht in de groep worden gestuurd, blijkt ook dat onduidelijkheid overheerst. Vragen als "welke huizenwebsites gebruiken jullie", "is het erg als ik me niet op een adres kan registreren" en "weet iemand of je ook samen een appartement kunt huren" worden in korte tijd meerdere keren gesteld. Een Slowaakse vraagt zich af waarom bij bijna elke kameradvertentie 'no internationals' staat. "Is dit regelgeving of haten ze buitenlandse studenten gewoon?"