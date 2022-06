Rechtbank: vrienden niet bestraft voor dood Jacky uit Utrecht

Dat het OM eerder al vroeg om vrijspraak, leidde tot hoog oplopende emoties in de rechtszaal. De rechtbank gaat daar in het vonnis nog op in en zegt te begrijpen dat het voor nabestaanden een moeilijk te accepteren beslissing is. "De pijn van het verlies van hun zoon en broer en de wijze waarop een einde is gekomen aan het leven van Jacky is verschrikkelijk en tragisch." De rechtbank benadrukt dat hoe ernstig de gevolgen ook zijn, de rechters moeten beoordelen of verdachten iets te verwijten valt. In dit geval is het oordeel van niet, en daarom volgt er dus geen straf.