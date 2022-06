Van Gaal opent schoolvoetbalfinale: 'In mijn tijd werd ik niet door de bondscoach ontvangen!'

Bondscoach Van Gaal vertelt dat hij fan is van schoolvoetbal. "Je bent op jonge leeftijd in beweging. En dan is de kans groot dat je later ook aan sport blijft doen. Dat is goed voor de gezondheid van het lichaam. De overheid schiet tekort dat ze dat niet inzien. Sport en bewegen zorgt ervoor dat je minder zorg nodig hebt."