Warm, zonnig en het weekend voor de deur: zo neemt Utrecht alvast een voorproefje op de zomer

In de aangrenzende kinderboerderij hebben de meeste dieren zich vanwege de hitte teruggetrokken in hun hok. Ze worden goed in de gaten gehouden, verzekert een medewerker: "Water is er altijd onbeperkt voor de dieren. Als het echt heel lang warm blijft, nemen we wel maatregelen. Maar dit is de natuur. Hier kunnen ze gewoon tegen", vertelt de man. "Ik bekijk de dieren wel wat vaker. Als ze anders gaan ademen of raar gedrag vertonen, kan dat een teken zijn dat ze het te warm hebben. Maar daar is nu helemaal geen sprake van."