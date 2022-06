Minister wil meer waardering voor mbo'ers en belooft te investeren in het mbo

In de Utrechtse gemeenteraad werd gisteren tijdens het vragenuur een melding besproken van een mbo-studente die niet welkom was bij Café de Kneus in Utrecht. De studente meldde zich bij gemeenteraadslid Hester van Assen (PvdA). Zij maakte ook melding bij Art. 1, het meldpunt voor discriminatie. De vrouw werd als enige van haar vriendengroep geweigerd bij de kroeg, omdat zij mbo-student is. Haar vrienden die op het hbo zitten, mochten wel naar binnen. "Dat was heel pijnlijk", zegt Hootsman. "Dat zijn ervaringen die je niemand gunt, dus die hebben we zeker in behandeling genomen. "