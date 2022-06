Amersfoortse (24) overleden na huiselijk geweld, man (26) blijft langer vast

Een 26-jarige man - vermoedelijk haar vriend- die ook in de woning aanwezig was, werd aangehouden door de politie. Hij is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris die besloot dat de man nog 14 dagen langer in voorlopige hechtenis moet blijven. "Zo krijgen rechercheurs de kans om te onderzoeken wat er zich in de woning heeft afgespeeld en of er sprake is van bijvoorbeeld moord of doodslag," zegt een woordvoerder van de politie.