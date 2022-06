Jarig Ouwehands vraagt aandacht voor lot van de ijsbeer

De jarige dierentuin heeft naar eigen zeggen maar één verjaardagswens en dat is dat iedereen even stilstaat bij de natuur. "Sta even stil bij de ijsbeer", staat bij de zebrapaden te lezen. "Zijn leefgebied wordt steeds kleiner. De natuur roept." Op een van de wite banen op het wegdek is een ijsbeer afgebeeld die op een afbrokkelende ijsschots lijkt te staan.