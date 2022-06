Uil, fotocollage en bijzondere bank herdenken Leersumse valwind

Dat het een spannende gebeurtenis was, vindt ook burgemeester Frits Naafs. Door alle schade aan huizen, andere bezittingen en de ontworteling van honderden bomen vindt ook hij het een wonder dat er geen doden of zwaar gewonden zijn gevallen. "Op vrijdag was het gebeurd, tot zondag hield ik er rekening mee dat ik een telefoontje kon krijgen met slecht nieuws", aldus de burgemeester. Dat is niet gebeurd.