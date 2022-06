Woningcorporatie blundert opnieuw in Amersfoortse wijk Jericho: 'Excuses zijn niets meer waard'

Amersfoort - Onrust en onvrede in de wijk Jericho in Amersfoort. In de wijk, die sinds eind vorig jaar op de nominatie staat om gesloopt te worden, hebben ruim 120 bewoners een brief gekregen die niet voor hen bedoeld is. En dat nemen de bewoners hoog op. "Het is de ene fout op de andere fout", zegt één van hen.