Utrechtse studenten demonstreren bij café dat mbo-studenten weigert: 'Punt duidelijk gemaakt'

De gemengde groep jonge demonstranten (Lemmens: "universitair, hbo, mbo, theoretisch opgeleid, praktisch opgeleid: het was alles door elkaar") ging naar het café op de Nobelstraat onder het motto 'Wees geen kneus, geef studenten de keus'. Daar werd een speech gegeven. Lemmens: "Wat we eigenlijk zeiden was 'wij staan hier uit solidariteit met mbo-studenten.' We hebben ons punt duidelijk gemaakt. Maar goed, we wilden ook niet teveel tot last zijn, ook voor andere horeca-ondernemers, dus daarna zijn we gewoon de stad in gegaan."