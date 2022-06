'Veel klachten over uitvallende bussen rondom Woerden'

De oorzaak van het probleem lijkt te komen door een personeelstekort bij vervoerder Syntus. "De ChristenUnie-SGP roept de wethouder op in gesprek te gaan met Syntus en de provincie Utrecht over deze situatie", aldus de ChristenUnie-SGP. In de tussentijd pleit de partij voor een betere en tijdige informatievoorziening of een bus wel of niet rijdt.