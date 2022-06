Amateurarcheoloog Jos Rams weet: van oorlog is nog veel te zien op de Leersumse heide

"In Utrecht was er achter mijn huis een oeroude sloot. Daar was van alles te vinden en daar was ik dus ook altijd te vinden", legt de fanatieke sporenzoeker uit. Bij het verhuizen naar Leersum – 13 jaar geleden – kwam dan bij hem ook weer het "jongetje van vroeger" omhoog. Via een cursus tot amateurarcheoloog en de Historische Vereniging Leersum heeft Rams veel over dit gebied geleerd.