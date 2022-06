Zo zag de Nacht van de Vluchteling in Utrecht eruit: 'De mens kan alles doen, als hij wil'

Na een drukkend warme dag waait er zaterdagavond rond 23.45 uur een welkom fris windje over Park Lepelenburg in Utrecht. Hier heeft het team 'New Neighbours', een groep Utrechters die nieuwe stadsgenoten verwelkomt, zich voorafgaand aan de start bij het Spoorwegmuseum verzameld. Wim Datema is één van de kartrekkers van deze 'community', zoals hij het noemt. "We organiseren evenementen, zoals dansavonden. En we hebben een wandelgroep, met wie we nu al voor de vierde keer de Nacht van de Vluchteling lopen. De groep bestaat uit mensen die al heel lang in Utrecht wonen, maar ook uit mensen die hier naartoe zijn gevlucht, of zelfs in de noodopvang zitten."