OM halverwege tiendaags betoog over Utrechtse liquidatiereeks

Vianen - Het Openbaar Ministerie is halverwege het omvangrijke betoog waarin het uiteenzet wat Ridouan T. uit Vianen en zestien medeverdachten op hun kerfstok zouden hebben. Voor dit betoog, het requisitoir, zijn tien zittingsdagen uitgetrokken. Het sluitstuk ervan, de strafeisen, staat 28 juni op de agenda. Algemeen wordt aangenomen dat T. levenslang zal horen eisen. Tijdens de eerste twee weken is onder meer gesproken over zes moorden, waaronder die op Hakim Changachi en Ranko Scekic in het Utrechtse Overvecht en op Samir Erraghib in IJsselstein.