Let op, de Utrechtse Catharijnesingel is vanaf vandaag een maand dicht voor verkeer

Op het stuk tussen de Nicolaas Beetsstraat en het Moreelsepark komt een nieuwe rijweg met gebakken klinkers in plaats van asfalt. In het weekend van 15 tot en met 17 juli is ook het kruispunt Bartholomeusbrug-Nicolaas Beetsstraat-Catharijnesingel afgesloten. Er komt nieuw asfalt en er worden oversteekplaatsen aangelegd. In het najaar komt hier beplanting in.