Buurt voorkomt plaatsing ondergrondse containers in speelveldje: 'We zijn op het gras gaan zitten'

Volgens omwonenden werd de containers tegen de afspraken in geplaatst in een stuk grasveld waar kinderen vaak spelen. Na eerder verzet zou de gemeente hebben beloofd dat de containers om die reden zouden komen bij een paar groenperken. Tot verbazing van de buurt werd vandaag toch geprobeerd om de containers in het gras te plaatsen. De graafmachine stond al klaar, waarop bewoners in actie kwamen.