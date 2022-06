Vrouw die haar eigen huis in hartje Wijk bij Duurstede in brand stak, moet langer wachten op proces

Wijk bij Duurstede - De rechtszaak tegen een 53-jarige vrouw die wordt verdacht van brandstichting in het historische centrum van Wijk bij Duurstede is uitgesteld. Tot grote teleurstelling van de verdediging, die verwacht had dat de Utrechtse rechtbank de zaak tegen de vrouw vandaag zou afhandelen. Op 10 februari werd groot alarm geslagen toen een ogenschijnlijk kleine woningbrand zich 's nachts ontwikkelde tot felle uitslaande brand. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de bewoonster een matras, dekbed en kussen in haar huis aangestoken. Ze heeft daarmee "de levens en goederen van anderen in gevaar gebracht."