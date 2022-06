Spoorpersoneel voert actie in Utrecht: 'Grenzen aan flexibiliteit en tijd voor fatsoenlijke loonsverhoging'

Volgens vakbondsbestuurder Eilert halen medewerkers hun pensioen niet op een gezonde manier als de voorstellen geaccepteerd zouden worden. "Alles is gericht op vergroting van de capaciteit. Het belang van de medewerker is daarbij ondergeschikt. Dat kunnen we niet accepteren.” Volgens de VVMC is het nu een goed moment voor de NS om "de afbraakvoorstellen" van tafel te halen.